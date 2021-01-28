Глава Роспотребнадзора предположила, когда россияне смогут снять маски
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что уже в этом году россияне смогут снять медицинские маски. Об этом она сообщила в четверг, 28 января, в интервью Первому каналу.
— Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся, — отметила Попова.
По ее словам, антитела к коронавирусу имеют примерно 20–25 процентов граждан РФ.
Ранее Попова рассказала, что в России разработали систему, которая сможет отличить коронавирусную инфекцию от вируса с новыми мутациями.
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