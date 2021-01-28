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Способную отличать COVID-19 от вируса с мутациями систему разработали в России
Фото: photo.roscongress.org/Николай Корешков

Способную отличать COVID-19 от вируса с мутациями систему разработали в России

Юлия Ямпольская

Здоровье

В РФ разработали систему, которая сможет отличить коронавирусную инфекцию от вируса с новыми мутациями. Об этом в четверг, 28 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, тест-система была разработана российскими специалистами из центрального научного медицинского института эпидемиологии. Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что данная систему уже готовят к регистрации.

— Это обычная система для ПЦР-диагностики. Он будет проводиться не четыре часа в лаборатории, а порядка 40 минут, не больше, — сказала Попова в эфире «Первого канала».

Ранее она рассказала, когда иностранцы смогут привиться от COVID-19 в России.

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