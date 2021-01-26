Попова рассказала, когда иностранцы смогут привиться от COVID-19 в России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день в России вакцину от коронавируса в первую очередь получают граждане этой страны. Иностранцы получат право привиться при первой же возможности расширить соответствующую кампанию, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова во вторник, 26 января, на пленарном заседании Госдумы.

По ее мнению, в вопросе вакцинации от COVID-19 должны быть расставлены приоритеты. Власти их определили таким образом, что соотечественники получают лекарство первыми.

— Как только появится возможность прививать всех, не только граждан РФ, это тоже будет сделано, — приводит РИА Новости слова главы Роспотребнадзора.

Ранее в РФПИ заявили, что российская вакцина от ковида «Спутник V» будет зарегистрирована в 25 странах в ближайшее время.

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