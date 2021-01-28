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Анастасия Ракова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы

Анастасия Ракова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице стабилизировалась. Об этом в четверг, 28 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что ежедневно фиксируется примерно от двух до трех тысяч выявленных заболевших, хотя в середине и в конце декабря, например, эта цифра доходила до восьми тысяч.

— И примерно около тысячи госпитализируем в день, также в ноябре и декабре у нас до двух тысяч доходила средняя госпитализация, — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее она сообщила, что пять стационаров в Москве, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом, вернутся к стандартному режиму работы.

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