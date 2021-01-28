Пять перепрофилированных под COVID-19 стационаров столицы вернутся к обычной работе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пять стационаров в Москве, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом, возвращаются к стандартному режиму работы. Об этом в четверг, 28 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент в городе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, а также сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией.

— С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тысячи коек возвращаются к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

Она отметила, что это больницы имени Ф.И. Иноземцева, имени С.С. Юдина, №51, два корпуса больницы имени С.И. Спасокукоцкого, а также Научно-практический центр наркологии. Также один корпус ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого продолжит лечение больных COVID-19.

Кроме того, в ближайшее время в клиниках проведут специализированную санитарную обработку, весь персонал медицинских учреждений пройдет тестирование на коронавирус.

Согласно временным стандартам госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания клиники, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции, уточнила заместитель мэра.

— Еще четыре стационара, которые интенсивно работали в течение всей пандемии, ненадолго, временно приостановили прием пациентов. Там проводится генеральная санитарная обработка. Это больницы №52, №4, имени братьев Бахрушиных, детская больница имени Башляевой, — отметила Анастасия Ракова.

Ранее заммэра сообщила, что в столице свободна половина коечного фонда в стационарах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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