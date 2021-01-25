Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 освободилась в Москве
В столице свободна половина коечного фонда в стационарах для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, за последние двое суток в столице госпитализировали менее тысячи новых пациентов с коронавирусом. Данный показатель стал минимальным с осени 2020 года.
Анастасия Ракова отметила, что для приема больных COVID-19 освободилось 50 процентов коечных мест в столичных больницах. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации к привычному режиму работы вернутся обсервационные пространства, где ранее проходили лечение пациенты с легкой формой коронавируса, уточнила заместитель мэра.
По данным на понедельник, 25 января, за последние сутки в столице зафиксировали 2382 новых случая COVID-19. В том числе 857 пациентов были госпитализированы, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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