Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 освободилась в Москве
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 освободилась в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В столице свободна половина коечного фонда в стационарах для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние двое суток в столице госпитализировали менее тысячи новых пациентов с коронавирусом. Данный показатель стал минимальным с осени 2020 года.

Анастасия Ракова отметила, что для приема больных COVID-19 освободилось 50 процентов коечных мест в столичных больницах. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации к привычному режиму работы вернутся обсервационные пространства, где ранее проходили лечение пациенты с легкой формой коронавируса, уточнила заместитель мэра.

По данным на понедельник, 25 января, за последние сутки в столице зафиксировали 2382 новых случая COVID-19. В том числе 857 пациентов были госпитализированы, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин поблагодарил власти Москвы за работу по борьбе с коронавирусом

коронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Все мнения
О проекте