Людям с онкологией важно привиться

Фото: Из личного архива Игоря Хатькова

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. Накануне этой даты главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова Игорь Хатьков рассказал «Вечерней Москве», как протекает вирус у людей с онкологией и как они могут себя защитить от инфекции, которая для них очень опасна.

— Игорь Евгеньевич, действительно есть высокий риск заболеть у людей с онкологией?

— Нужно понимать, что онкологическое заболевание сопровождается снижением иммунных сил организма. Поэтому риски, которые представляет коронавирусная инфекция, для таких пациентов выше. В значительной степени риск заболеть или получить осложнение при коронавирусе возрастает у онкогематологических больных. Те изменения, которые возникают при инфекции, очень целенаправленно поражают систему крови, поэтому такие больные реагируют тяжелее.

— Как протекает коронавирус у пациентов с онкологией?

— В целом точно так же, как и у всех остальных людей. Другое дело, что количество тяжелых случаев при наличии онкологии более высокое. Кроме того, заболевание протекает более длительное время и может быть больше осложнений, например в виде цитокинового шторма (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. — «ВМ»). По опыту нашего учреждения, коронавирус более легко поражает онкогематологических пациентов, и они переносят инфекцию значительно хуже. С учетом повышенных рисков для людей с онкологией надо соблюдать меры безопасности в больнице.

— Вы проводите тестирование на ковид, прежде чем положить пациента?

— Мы как стационар, специализирующийся на оказании плановой и высокоспециализированной помощи по самым разным направлениям, то есть не только онкология, с первых дней развития пандемии предпринимали все усилия, чтобы не допустить вспышек инфекции внутри клиники. И мы делали и делаем все, чтобы инфицированные пациенты не попадали внутрь больницы. Поэтому, помимо стандартных вещей, которые сразу же начали внедряться везде, я имею в виду сбор анамнеза накануне госпитализации, измерение температуры и сатурации, с момента появления возможности мы начали проводить ПЦР-тестирование. К слову, Москва получила такую возможность практически одной из первых в мире. Сейчас все, кто к нам поступает, сначала сдают ПЦР-тест.

— Если у пациента с онкологическим заболеванием выявляют ковид, его сразу же госпитализируют?

— Нет, в этом нет необходимости. Госпитализация нужна по показаниям. Я считаю, что всегда при возможности коронавирус нужно лечить дома, находясь в максимальном режиме изоляции от всех. А при появлении определенных симптомов, таких как длительная лихорадка, снижение сатурации, затягивать, конечно, нельзя. Тогда нужно госпитализироваться.

— Как обезопасить себя человеку с онкологией?

— В первую очередь, конечно, сделать прививку. Она уже доступна, особенно ее важно сделать жителям с хроническими заболеваниями, онкологией, людям старшего возраста. Меры профилактики для всех абсолютно одинаковые: самоизоляция, ношение маски и перчаток, регулярная обработка рук, а также сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов. В частности, витамин D имеет большое значение. Необходим нормальный сон, регулярное проветривание помещений и физическая активность.

Отмечу, чем более активно в данный момент протекает онкологический процесс, тем меры безопасности должны быть более строгими. Потому что, например, онкологический больной в стадии ремиссии практически эквивалентен здоровому человеку. А больной, у которого наблюдаются симптомы прогрессирования, которому необходимо в данный момент проводить хирургическое, лекарственное лечение или лучевую терапию, более подвержен коронавирусу.

— Лучшей защитой от вируса считается вакцинация. Безопасно ли онкобольным делать прививку?

— Есть серьезные доказательства безопасности российской вакцины. Исследования проводятся с лета, и мы видим, что жизнеугрожающих реакций у тех, кто сделал прививку, нет. Есть только вполне закономерные симптомы у небольшого процента людей в виде, например, небольшой температуры. То, что вакцинированные люди могут чувствовать себя защищенными, — это факт. Поэтому, учитывая безопасность вакцины, мы считаем, что для онкологических больных в стадии ремиссии прививка необходима. Если же у человека болезнь прогрессирует, нужно рассматривать каждый случай индивидуально и консультироваться с врачом-онкологом.

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