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«Стоит взять больничный»: врач предупредила об опасности резкого похолодания
Фото: АГН Москва

«Стоит взять больничный»: врач предупредила об опасности резкого похолодания

Наталия Белова

Здоровье

Москву ждет холодная неделя, температура может опуститься до минус 20 градусов, хотя совсем недавно погода в столице была почти весенней. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом Ларисой Алексеевой, которая рассказала, как перепады температуры влияют на здоровье и как защитить свой организм в период холодов.

Опасна, по словам врача, не холодная погода, а именно перепады температур — они могут негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе и даже стать причиной обострения заболеваний у людей с нарушениями психики:

— Чем больше разница температур, тем сложнее организму адаптироваться к переменам. Поскольку мы говорим о похолодании, то страдают в первую очередь люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в такие дни им вообще лучше воздержаться от походов на улицу. Проветривать квартиру, конечно, можно, но во время этого следует выходить из комнаты, ведь часто бывает так, что откроют окно, закутаются в плед, а потом жалуются на радикулиты и продутую шею.

При резком похолодании страдает и иммунная система, в такие периоды легче всего простыть, заболеть ОРЗ или даже подцепить вирус.

— Если остаться дома возможности нет, то одеваться нужно как можно теплее, не забывая и про маску на лицо — она хорошо защищает от холода. Только для прогулок следует выбирать не медицинские, а тканевые маски. Медицинские, во-первых, плохо защищают от холода, а во-вторых, производятся из специального нетканого материала, благодаря которому быстро образуется конденсат, где все опасные микроорганизмы начинают размножаться с удвоенной силой, — объяснила Алексеева.

В холодные дни, по словам врача, также увеличивается число бактериальных инфекций, случаев мигрени, головной боли, у психически неуравновешенных людей может часто меняться настроение, а также происходить обострение заболеваний:

— На самом деле в этом году нам отчасти повезло. Из-за пандемии коронавируса люди начали внимательнее следить за своим здоровьем: все принимают витамины, стараются правильно питаться, не переохлаждаться, меньше времени проводить в общественных местах. Для профилактики ОРЗ все-таки сделано очень многое. Тем же, кто из-за перепадов температуры чувствует сонливость или, наоборот, страдает от бессонницы, испытывает апатию, дискомфорт, помогут легкие седативные средства. Некоторым, возможно, стоит даже взять больничный, чтобы легче перенести неприятные дни.

Медик заключила, что во время резких перепадов температуры следует особенно внимательно следить за своим здоровьем и самочувствием, стараясь лишний раз не переохлаждаться и не нагружать организм.

Читайте также: Москвичам рассказали, когда наступят самые холодные дни в столице

врачболезньсердечно-сосудистые заболевания
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