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«В бесконтрольном состоянии»: врач объяснил, почему в Великобритании так много мутаций коронавируса
Фото: pixabay.com

«В бесконтрольном состоянии»: врач объяснил, почему в Великобритании так много мутаций коронавируса

Наталия Белова

Здоровье

В Великобритании обнаружили две новые мутации коронавируса, причем одна из них вызывает особое беспокойство, поскольку, по словам медиков, изменения позволили вирусу сопротивляться иммунитету. По словам врача-терапевта, клинического фармаколога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, значительное число мутаций коронавируса в Англии связано с тем, что в этой стране вирус слишком долго и бесконтрольно распространялся в популяции, а правительство не принимало грамотных противоэпидемических мер. Об этом он заявил в разговоре с «Вечерней Москвой»:

— Долгое время коронавирус в Англии находился в бесконтрольном состоянии, ему позволяли переходить от человека к человеку, пассироваться. Вспомним: эпидемия началась с того, что стали массово болеть пожилые люди, иммунитет которых и так не способен переносить эту инфекцию. А чем чаще вирус переходит от человека к человеку, тем больше и быстрее он учится, приобретая в том числе и свойства иммунной защиты. Великобритания же стала одной из немногих стран, практически полностью игнорировавших введение противоэпидемических мер, благодаря чему болезнь легко переходила от пациента к пациенту, преодолевая иммунную систему.

Новая мутация коронавируса, по словам Кондрахина, способна приводить к более тяжелым последствиям для здоровья пациента, а также протекает по более тяжелому сценарию:

— Тем не менее важно понимать, что задача ковида не убить человека, а остаться в популяции, то есть заражать как можно больше людей, но так, чтобы не доводить до гибели организма, иначе вирус погибнет вместе с ним. Даже сейчас убивает чаще именно мощный ответ иммунной системы, которая включает все свои силы для противостояния агрессору, что ведет к разрушению организма. Кстати, мутации, подобные тем, что обнаружили в Великобритании, наверняка существуют и в других странах, где пренебрегли противоэпидемическими мерами, просто пока исследования провела только Англия.

Есть и приятная новость: врач считает, что вакцина от коронавируса будет работать, даже несмотря на мутации. По крайней мере, пока не произойдут другие, более опасные изменения:

— Вакцина не защищает от болезни. Ее задача — только подготовить организм к вирусу так, чтобы иммунные тела не позволили возбудителю нанести серьезных повреждений. Иммунитет — как дом: одно дело — поймать грабителя у входной двери, другое — когда он уже зашел в вашу комнату и шарит по ящикам. Так же и с вакциной: она позволяет вовремя задержать «грабителя». И какие бы новые свойства ни приобретал вирус, иммунитет все равно будет его останавливать благодаря специфичности к рецепторам, данных о перемене которых нет.

Медик заключил, что мы будем защищены вакциной, пока не изменится внешняя структура коронавируса. Если рецепторы приобретут возможность не связываться с иммуноглобулином, ситуация может стать действительно опасной.

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ВеликобританиямутацияВакцины
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