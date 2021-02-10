«С водкой в прорубь»: диетолог рассказала о правильном рационе в морозы

Открытие секрета приготовления русской водки связывают с именем Менделеева потому, что именно он научно обосновал связь идеальной крепости напитка с его вкусовыми характеристиками и воздействием на человека / Фото: pixabay.com

В зимний морозный период нужно уделять питанию такое же внимание, как и в июльскую жару. Что следует есть, а что нет, почему алкоголь — не лучший способ согреться, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Главная идея в правильном питании зимой, по ее словам, состоит в том, что нужно есть теплую еду, которая дает как можно больше энергии, потому что на морозе мы тратим много сил.

— Мы не приверженцы аюрведы, но они правы. Есть еда, которая холодит и которая согревает, — говорит Соломатина.

Чего-то тяжеленького

Интуитивно зимой в мороз нам хочется чего-то тяжеленького, вязкого. И здесь к месту будут каши. Весьма полезно сало, содержащее жиры, которые мы тратим на холоде. Например, когда стоим на остановке или идем по улице. Кстати, знаете ли вы, что когда мы дрожим на морозе, именно в этот момент сгорают накопленные нами жиры? Через трату этих элементов организм согревается.

Из жирной пищи наиболее полезна рыба, отмечает врач-диетолог:

— Правильный жир — селедка, которая стоит дешевле всех. Несоленая, замороженная. Ее можно даже запекать. Селедку не выращивают искусственно, как семгу, например, и она сохраняет натуральные жиры. Из морепродуктов хотя бы раз в две недели рекомендуется есть печень трески. Это чемпион по витамину D. Он нам нужен для иммунной системы.

Зимой нам также нужен витамин А, содержащийся в яичном желтке, рыбьем жире и молочной продукции, а также цинк. Последний есть в печени трески и морепродуктах. Цинк тоже укрепляет иммунитет. Для профилактики вирусных заболеваний, активизирующихся в холодный период, очень полезны брусника и морс из клюквы.

Чемпион по витамину С

Не стоит забывать о витамине C. И вы удивитесь, но лидером по нему являются не цитрусовые фрукты.

— Чемпион по витамину С — не цитрусовые, которые, кстати, охлаждают, а квашеная капуста. Это самое зимнее блюдо. Содержит кротоновую кислоту, янтарную кислоту — она улучшает выработку энергии. Капуста улучшает состояние кишечной микрофлоры, от которой укрепляется иммунная система. Ее также усиливают кефир, простокваша, натуральные продукты, творог, — заметила Соломатина.

Зимой на пользу пойдут специи, перец, хрен, имбирь. Они оказывают обеззараживающее действие, борются с микробами и улучшают кровообращение. Рекомендуется также есть редьку, чеснок, лук — они разжижают кровь.

— Имбирь тоже оказывает противовоспалительное и антисептическое действие. Та же черная редька работает не хуже аптечных средств, — напомнила врач.

Из сладкого в холодный период можно есть ваниль, гвоздику, корицу. Из фруктов — вишню, моченые яблоки. Не забывайте и о клетчатке, которая содержится в разной зелени, капусте и сельдерее.

Бодрости в морозный день придадут хурма, водоросли, фейхоа, грецкие орехи.

Какие напитки полезны?

Из напитков можно пить морсы, отвары (теплыми, не кипяток!), чай, какао.

— Чай, какао тоже разогревают (в идеале лучше пить натуральное какао). Они очень хорошо согревают, улучшают настроение. Особенно зеленый чай — он тонизирует и успокаивает. Можно добавлять вишню. Она подавляет, тонизирует, убирает боль, но в ней есть мелатонин, который усыпляет, — сказала Соломатина.

Чаи на основе облепихи, имбиря, лайма, а также ромашковый чай, иван-чай, цикорий, родиола розовая, женьшень, травяные чаи, чабрец — тоже желательные зимние напитки.

Самое главное, и это касается любого времени года, — пейте воду. Многие думают, что вода — летний прием пищи. Но это не так. Зимой воздух сухой, он обезвоживает. Те же батареи дома сушат организм. Поэтому нужно каждые 20–30 минут пить по глотку теплой воды.

Чего стоит опасаться?

Во-первых, не стоит пить алкоголь.

— У нас любят пить алкоголь и нырять в прорубь. Потом зарабатывают воспаление легких. Алкоголь расширяет сосуды, но перераспределяет тепло от внутренних органов. Происходит переохлаждение, — говорит Соломатина.

По той же системе работает сладкое: «Быстро съел, быстро получил энергию, быстро замерз». Кофе дает такой же эффект. Он содержит кофеин, который обезвоживает.

— Кофе быстро дает энергию и так же быстро ее забирает. Кофе дает энергию взаймы, а потом получается откат, — подметила диетолог.

В мороз даже в теплом помещении не стоит увлекаться газировкой, холодными напитками и мороженым, предупредила Соломатина.

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