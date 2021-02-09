Как приготовить полезную пиццу

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Сегодня в мире празднуют День пиццы. За сотни лет представления об этом блюде изменились кардинально. Изначально это был хлеб для бедных, затем — калорийный вариант перекуса. Сейчас даже диетологи рекомендуют есть пиццу. Главное — правильно ее приготовить. О секретах этого блюда рассказала пицца-мейкер Анастасия Игнатьева.

Главный миф о пицце: фастфуд — значит вредно. Но быстрое приготовление еды не означает, что она автоматически становится таковой. Все зависит от способа приготовления. Основу можно купить в магазине либо замесить тесто самостоятельно с помощью тестомеса или вручную.

Сыр допустимо использовать с добавлением не коровьего, а, например, кокосового или миндального молока, если такой удастся найти. По сути пицца — чистый лист, где можно все что угодно нарисовать.

Думаю, канонов «правильного» и «неправильного» тут нет. Пицца бывает круглой, квадратной, прямоугольной и даже без бортов — так называемая римская. Как-то в виде эксперимента мы делали ее в форме сердца — считаю, это прекрасный подарок к приближающемуся Дню святого Валентина.

Многие думают, что настоящая, самая вкусная пицца — только в Италии. Но это миф, потому что готовить ее может научиться любой. Это очень увлекательное занятие как для всей семьи или влюбленной пары, так и для одного человека. Причем, несмотря на то, что в ресторанах используется много сложных рецептов, пицца в Италии зародилась именно как блюдо, которое готовится на скорую руку, из того, что у тебя есть. Как у нас блины или яичница.

Максимально тонко

Возьмите листы армянского лаваша и ножницами вырежьте из них два круга. Положите в форму сложенный вдвое тефлоновый лист для выпечки. Смажьте маслом. Выложите первый круг лаваша, посыпьте сыром. Следом — второй круг. Смажьте соусом и добавьте начинку — колбасу, сыр. Запекаем 7 минут при 180 градусах.

Калорийность: 271 ккал на 100 г

Браво, Маргарита!

Неустаревающая классика! Эта пицца готовится на томатной пасте. Щедро наносим ее на тесто, сверху посыпаем сыром — максимально возможное количество. После выкладываем томаты, нарезанные кружками или дольками. Лучше не резать их слишком толсто, чтобы они могли как следует пропечься.

Отправляем пиццу в максимально разогретую духовку (250–270 градусов) на 5–10 минут. Затем достаем, добавляем фету или брынзу, и снова в печь еще на 5–10 минут. В конце украшаем душистыми травами или базиликом.

Калорийность: 204 ккал на 100 г

Осторожно, жирно!

Итальянская пицца «Дон бекон» — популярное лакомство у любителей вкусно и сытно поесть. Как это видно из названия, ее основной ингредиент — бекон. Он должен покрывать весь корж, предварительно смазанный соусом. Сверху выкладываются моцарелла и красный лук. Запекать полчаса при температуре 200 градусов.

Калорийность: 271 ккал на 100 г

Творожный коржик

Тесто готовится на основе мягкого творога: 100 г нужно смешать с 60 г рисовой и 60 г кукурузной муки, добавить 1 яйцо, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. оливкового масла и соль. Отправляем на полчаса в холодильник. Далее — в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Начинку выбираем легкую — овощи и моцарелла.

Калорийность: 90 ккал на 100 г

Сладкоежкам

Пицца может быть и десертом. Как легким, так и калорийным, в зависимости от начинки. Если смазать корж шоколадной пастой, а сверху выложить бананы с орешками, то калорийность кусочка может быть более 500 ккал. А вот пицца на творожном тесте, смазанная йогуртом и украшенная клубникой, — вполне здоровый перекус. Какие брать ягоды, фрукты и соусы, решать вам.

Калорийность: от 160 ккал на 100 г

Господин перевертыш

Особенность пиццы в том, что ингредиенты в ней укладываются в обратной последовательности. На дно нужно положить начинку и смазать ее сметаной, а затем залить тестом (1 ст. кефира, 2 яйца, 160 г муки, 1/2 ч. л. соды, 1/3 ч. л. соли).

Выпекаем 45–50 минут при 180 градусах. Горячую пиццу переворачиваем и посыпаем сыром.

Калорийность: от 220 ккал на 100 г

Мадам Ко-Ко

Пиццу «Ко-Ко» можно есть даже на ночь. Вместо теста за основу берется 450 г куриного филе: измельчите его в блендере. Добавьте специи, по 50 г пармезана и моцареллы, одно яйцо. Перемешайте и переложите в застеленную пергаментом форму. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Смажьте корж соусом, дополните начинкой и снова в духовку на 10 минут.

Калорийность: 92 ккал на 100 г

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Сочная овощная

На тесто выложите томатную пасту, добавьте специи по вкусу, нарезанные оливки или маслины. Сверху равномерно распределите сыр. Начинять пиццу можно томатами, красным перцем, красным луком, солеными огурцами. Для аромата в конце добавьте шампиньоны. Пицца выпекается 20 минут при температуре 190–200 градусов.

Калорийность: 186 ккал на 100 г

Закрытая кальцоне

Эта пицца напоминает осетинский пирог, но только начинки в ней больше. Раскатайте тесто, намажьте соусом только половину и туда же укладывайте ингредиенты: обжаренное куриное филе с грибами, помидоры, базилик, моцареллу. Накройте начинку второй половиной теста и защипните края. Смажьте желтком и отправьте в духовку. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30–35 минут.

Калорийность: 268 ккал на 100 г

Море, море

Полезным белковым перекусом может быть пицца с морепродуктами. В них немного калорий и масса полезных микроэлементов. Готовится такая пицца просто. Раскатайте тесто, смажьте соусом и равномерно распределите предварительно размороженный морской коктейль. Сверху — сыр и оливки. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.

Калорийность: 180 ккал на 100 г

Быстрее всех

Пиццу можно приготовить на сковородке всего за десять минут. Для теста понадобятся 4 ст. л. сметаны, 4 ст. л. майонеза, 2 яйца и 9 ст. л. муки. Смешайте все ингредиенты и вылейте на холодную, смазанную маслом сковороду. Сверху выложите начинку. Посыпьте сыром, накройте крышкой и убавьте огонь до среднего. Когда сыр расплавится, пицца готова.

Калорийность: 320 ккал на 100 г

Кабачок за главного

Тесто из муки можно заменить диетической кабачковой основой. Овощи нужно натереть на крупной терке, посолить, дать им постоять 5–10 минут, чтобы пустили сок, а после отжать. Нарежьте зелень петрушки, добавьте к кабачкам вместе с яйцами, мукой, специями. Присыпав мукой разъемную форму для выпечки, добавьте в нее смесь, распределите ровным слоем. Теперь выложите на тесто нарезанные помидоры, добавьте болгарский перец, оливки. Поставьте пиццу на полчаса в духовку при 200 градусах. Добавьте сыр и запекайте 8–10 минут.

Калорийность: 127 ккал на 100 г

РУКАМИ ИЛИ ВИЛКОЙ?

Пиццу подают и на светских обедах, и на неформальных встречах. Некоторые сомневаются: как ее правильно есть? Итальянцы утверждают: только руками! Они берут кусочек через салфетку, сворачивают лодочкой и откусывают. Однако в нашей стране по правилам этикета пиццу принято есть столовыми приборами. Нужно лопаткой перекинуть ломтик на тарелку. Далее отрезать по кусочку, накалывать на вилку и отправлять в рот.

ИДЕАЛЬНЫЙ СОУС ЗА МИНУТУ

Смазывать тесто лучше домашним томатным соусом, приготовить который проще простого. Понадобится 400 г спелых помидоров (можно консервированных), 1–2 зубчика чеснока, по половине столовой ложки сушеного орегано и базилика, соль, перец по вкусу. Помидоры отделите от шкурки, затем смешайте все ингредиенты и измельчите в блендере. Соус готов! Такого количества хватит примерно на три-четыре пиццы.

МИНУС СТО КАЛОРИЙ

К пицце обычно подают оливковое масло с добавлением специй. Оно делает блюдо более ароматным и мягким, но при этом хрустящим. Тем, кто хочет похудеть, так «совершенствовать» вкус пиццы, конечно, нежелательно. В одной столовой ложке масла — 122 калории, а на порцию обычно уходит еще больше. Диетологи рекомендуют, наоборот, при помощи сухой салфетки промокнуть пиццу с обеих сторон. Так ее калорийность снизится на 20 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Боровова, диетолог:

— Нет вредной пищи — все дело в количестве, в котором вы ее едите. Если продукты бедны витаминами, их рекомендуется употреблять не больше 10–15 процентов вашего рациона в день. Пицца содержит белок в сыре, если в ней есть овощи, то и клетчатку.

В то же время в ней много теста, где мало витаминов. Чтобы сделать ее полезнее, можно изготовить тесто из цельнозерновой муки или добавить отруби, а также больше овощей, нежирные мясо и сыр, зелень. Один-два кусочка в день — кому как нравится — вполне можно есть. И если раз в неделю или раз в месяц вы устроите себе день пиццы, тоже ничего страшного.

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