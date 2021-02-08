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Врач-диетолог дала советы, как не поправиться зимой
Фото: pixabay.com/ru

Врач-диетолог дала советы, как не поправиться зимой

Елена Фролова

Общество

Зимой организм человека переживает трудные времена, так как из-за неправильного метаболизма высока вероятность набора лишнего веса, что может нанести вред здоровью. О том, как не допустить такой ситуации, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, пишет ФАН.

По мнению специалиста, важную роль в это время играет движение. Чем больше человек двигается, тем меньше он мерзнет, а также испытывает чувство голода.

— Когда организм замерзает, первое, что приходит на ум, — это согреться едой. Мы испытываем голод. Поэтому следует тепло одеваться и больше двигаться — не засиживаться на одном месте, даже если вы работаете дома, — подчеркнула специалист.

Она посоветовала ставить таймер каждые 30–40 минут для того, чтобы встать и сделать пятиминутные физические упражнения. Например, можно пройтись по лестнице, поприседать, попрыгать на месте, быстро походить и так далее.

Также полезно выпивать стакан горячей воды за 10–15 минут до приема пищи. Таким образом человек стимулирует и готовит работу желудочно-кишечного тракта к перевариванию. Помимо этого, диетолог посоветовала зимой отдавать предпочтение таким горячим напиткам, как какао, которое нужно варить в турке.

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