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Врач-диетолог назвала продукты, стимулирующие работу головного мозга
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог назвала продукты, стимулирующие работу головного мозга

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что неправильное питание влияет, в том числе, на работу мозга, что влечет за собой ухудшение самочувствия, состояние усталости и плохое настроение. Она рассказала, как исправить ситуацию.

Медик отметила, что в еде должно быть достаточное количество холина, которого много в яичном желтке, мясе, особенно в баранине, а также в овсянке и цветной капусте. Также нужны продукты, которые содержат витамин В12 и железо. Все это стимулирует работу головного мозга.

— Холин — это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса. Нужно есть продукты с витамином B12, содержание которого часто уменьшается с возрастом, появляются головокружения, состояние усталости. Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо — печень, красное мясо, — сообщила Соломатина в интервью радио Sputnik.

По слова врача, чтобы получить желаемый эффект, следует соблюдать умеренность в еде. При переедании данных продуктов токсины нейтрализуют всю пользу.

Кроме того, продукты лучше не жарить, а готовить на пару и использовать щадящую обработку. Также нужно ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром и употреблять больше зелени, овощей и фруктов.

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