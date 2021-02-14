«Ковиду становится неуютно»: Онищенко объяснил, стоит ли бояться «устаревания» вакцин

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Вероятность того, что вакцины от коронавируса устареют в ближайшее время, крайне мала, однако это не повод останавливать работу над изучением и созданием новых препаратов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— На самом деле этот вопрос с повестки дня никто и не снимал, — заметил медик. — Но коронавирус достаточно консервативен, он действительно мутирует, но изменения не затрагивают его генетический код. Другое дело, что может появиться новый коронавирус, как это уже случалось: человечество сталкивалось, например, с вирусом MERS, описаны и десятки других типов, там и правда требуется другой иммунитет. Но когда мы говорим о нашем COVID-19, то пока такой угрозы нет. Мутации, конечно, идут, тот же английский коронавирус оказался более контагиозным — его способность заражать повысилась, но все остальные характеристики остались неизменными. Есть и другие подтипы болезни, но против всех них работает вакцина.

Вместе с тем Онищенко отметил, что хотя пока никакой реальной опасности нет, необходимо продолжать совершенствовать вакцины, чтобы быть готовыми к любому возможному развитию событий:

— Почему мы так быстро изготовили и зарегистрировали «Спутник»? Потому что еще несколько лет назад, когда распространился ближневосточный коронавирус MERS, эту вакцину уже сделали. И, если появится новый тип вируса, мы также адаптируем наш препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни. Конечно, надо понимать, что в последнее время нашему COVID-19 становится все неуютнее: число переболевших, в том числе и бессимптомно, растет, так же, как и количество привитых, так что вирусу надо серьезно подумать, как сохраниться в популяции. По идее, он должен был бы мутировать, но, к счастью для нас, у него нет таких способностей, как у гриппа, под который каждый год необходимо создавать новую вакцину.

Медик заключил, что благодаря пандемии России и другим странам мира удалось нарастить прекрасную технологическую базу по созданию и производству вакцин. Даже в случае если человечеству не повезет и появится новый тип коронавируса, требующий другого иммунитета, человечество сможет ему противостоять.

Ранее врач Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч заявил, что существующие вакцины от коронавируса могут стать неэффективны из-за появления новых штаммов.

Читайте также: «В бесконтрольном состоянии»: врач объяснил, почему в Великобритании так много мутаций коронавируса