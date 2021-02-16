Что делать, если ребенок пропустил календарную прививку

Фото: Из личного архива Елены Кац

Профилактические прививки для детей имеют большое значение. Во вторник, 16 февраля, главный врач Детской городской поликлиники № 7 Елена Кац рассказала «Вечерней Москве», насколько важна своевременная вакцинация.

— Елена Леонидовна, при разговоре о детской вакцинации сразу вспоминаются споры на тему «за» и «против». Есть ли, по-вашему, аргументы, которые могут поставить точку в этих дискуссиях?

— Аргумент тут только один. Вакцинация сегодня является единственным подтвержденным способом надежно защитить здоровье детей от множества болезней, которые, к сожалению, окончательно пока не побеждены. И, к слову, именно благодаря вакцинации мы сегодня не знаем, что такое эпидемии оспы, дифтерии, полиомиелита, коклюша и многих инфекций, которые еще несколько десятков лет назад уносили жизни людей.

— Насколько оправданны опасения, что некоторые вакцины якобы сами могут стать причиной заболевания, поскольку в них содержится пусть ослабленный, но вирус-возбудитель?

— Совершенно неоправданны. Современные вакцины проходят всесторонний контроль. Что же касается возможных побочных эффектов, то они единичны на сотни тысяч сделанных прививок и обычно не влекут никаких последствий для здоровья. Отказываться же от прививок только потому, что «а я вот слышала, что был такой случай…» — то же самое, что не выходить на улицу, потому что однажды кого-то поразило молнией. Опасность от инфекции — реальна и высока. От прививки — статистически ничтожна.

— Существуют ли объективные противопоказания?

— Как правило, они перечислены в инструкции к вакцине. Наличие особого заболевания, которое может быть несовместимо с компонентом прививки: например, первичный иммунодефицит. Любые острые заболевания, а также хронические обострения, включая ОРВИ, любые аллергические реакции — повод для отвода.

— Если ребенок пропустил «календарную» прививку, как можно ее наверстать?

— Нужно обратиться к педиатру по месту прикрепления. Стоит отметить, что в любом случае профилактические прививки, включенные в календарь, делаются бесплатно.

— Какой совет вы бы дали родителям?

— Помните, если ваш ребенок не привит, то главную опасность для него несут окружающие его люди. Даже если не болеют сами, они могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Прививки, сделанные в первые годы жизни, создают основу иммунитета от многих инфекций на всю жизнь!

ДОСЬЕ

Елена Леонидовна Кац родилась в1972 году в Москве. Окончила Российский государственный медицинский университет. Педиатр, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Возглавляет Детскую городскую поликлинику № 7 Департамента здравоохранения города Москвы.

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