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Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок
Фото: youtube.com

Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок

Кирилл Николаев

Общество

Люди отказываются носить маски и делать прививки из-за конспирологических теорий. Подобное мнение выразил основатель компании Microsoft Билл Гейтс во вторник, 16 февраля.

— Конспирологическая теория также связана с вакцинами, и это трагично, потому что она приводит к отказу людей носить маски и вакцинироваться по мере появления такой возможности, — цитирует слова Гейтса РИА Новости.

Он отметил, что пока не знает хорошего решения, как можно пресечь распространение дезинформации в социальных сетях.

Ранее Билл Гейтс назвал самую трудную проблему человечества.

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