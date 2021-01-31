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Билл Гейтс ответил на сообщения о «причастности» к пандемии COVID-19
Фото: ТАSS / EPA / LUDOVIC MARIN

Билл Гейтс ответил на сообщения о «причастности» к пандемии COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Распространение ложной информации о вакцинации может продлить пандемию COVID-19. Такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

Кроме того, он снова опроверг публикации о его возможной причастности к пандемии коронавируса

— Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом: не стоит ли кто-то за пандемией, — заявил Гейтс.

Он также отметил, что его фонд не раз сталкивался с недоверием людей к вакцине. Для борьбы с такими заблуждениями необходимо обратиться к влиятельным людям, представителям общества или же авторитетным религиозным лидерам. Только они могут объяснить преимущества вакцины людям, заключил Гейтс.

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