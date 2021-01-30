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Военные медики оценили лечение коронавируса плазмой вакцинированных доноров
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Военные медики оценили лечение коронавируса плазмой вакцинированных доноров

Анастасия Колоскова

Общество

Специалисты военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге пришли к выводу в результате исследований, что лечение коронавирусных пациентов плазмой вакцинированных доноров оказалось более эффективным, чем плазмой переболевших. Об этом сообщили в субботу, 30 января, в Министерстве обороны России.

Военные медики применяют плазму вакцинированных пациентов для лечения CОVID-19 с ноября 2020 года, уточнили в ведомстве. Первым этот метод начал использовать московский госпиталь имени Н. Н. Бурденко.

Донорами становятся люди с высоким содержанием в крови антител к вирусу. Таковых около десяти процентов от общего числа всех вакцинированных.

За прошлый год военно-медицинским организациям страны удалось накопить более 100 литров плазмы привитых людей.

Около 50 литров иммунизированной плазмы было перелито пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением CОVID-19. Клинический эффект от процедуры медики назвали «хорошим».

Минобороны планирует заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы в 2021 году. Доноров для этого выберут из более тысячи вакцинированных военнослужащих, которые на данный момент проходят исследование на эффективность плазмы, сообщает РИА Новости.

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