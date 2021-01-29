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Около миллиона человек пролечили в Москве от коронавируса за весь период пандемии
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около миллиона человек пролечили в Москве от коронавируса за весь период пандемии

Юлия Ямпольская

Город

Каркасом для всей системы оказания медицинской помощи в городе стала единая цифровая платформа, которую создали в столице. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с помощью платформы врачи оказывали медицинскую помощь: с одной стороны, всеобъемлюще, а с другой — обеспечивали учет потребностей каждого, учитывая его индивидуальные особенности.

— Именно эта система в совокупности с прецедентным трудом медиков других различных служб позволила нам практически пролечить около миллиона человек, — рассказала заммэра в эфире телеканала НТВ.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, как Москва будет бороться с последствиями пандемии.

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