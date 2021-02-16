Билл Гейтс назвал самую трудную проблему человечества

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Самой сложной проблемой человечества является достижение климатической нейтральности к 2050 году. Об этом сообщил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во вторник, 16 февраля.

По словам миллиардера, таким секторам, как цемент, сталь, транспорт и сельское хозяйство, предстоит меняться.

— Это самая трудная проблема (климатическая нейтральность к 2050 году — прим. «ВМ»), которая когда-либо стояла перед человечеством, — цитирует Гейтса РИА Новости.

Он добавил, что применение инноваций, их масштабирование и проведение политики климатической нейтральности поможет решить данную проблему к 2050 году.

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