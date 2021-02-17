Диетолог посоветовала не худеть на соевом и овсяном молоке

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Худеть лучше на коровьем молоке, чем на его заменителях. Об этом «Вечерней Москве» заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, чаще всего соевым, банановым, миндальным молоком называют химические коктейли, не несущие никакой пользы для организма.

Эксперт отметила, что соевое, овсяное, гречневое молоко и другие имитации с настоящим молоком роднит только название и белый цвет. В лучшем случае, по ее словам, овсяное делается на базе овса. Это «подобие овсяной каши».

— Ничего общего с молоком у этих продуктов нет. В воду добавляется экстракт злаковых и фосфаты, которые препятствуют усвоению кальция, а также стабилизаторы для получения нужной консистенции, консерванты, вкусовые химические добавки и краситель. В большинстве случаев под видом растительного молока нам предлагают химическую жидкость, — сказала эксперт.

Натуральный экстракт, полученный из овса, не может быть однородным по структуре и цвету, пояснила Соломатина. При смешивании с водой он со временем отслаивается и оседает на дно. На молоко такой напиток не похож, заметила врач.

По ее словам, люди с лактазной недостаточностью или те, кто имеет аллергию на молочный белок, при желании могут употреблять в пищу в небольшом количестве кисломолочные продукты или готовить растительное молочко самостоятельно.

Так, для получения миндального молочка нужно использовать зерна натурального миндаля, которые перемалываются в муку, и чистую воду. Такой напиток полезен, он содержит белок и магний. Подобный натуральный напиток стоит дорого и хранится недолго, напомнила Соломатина.

Овсяное молоко готовится таким же образом из обыкновенной овсянки. Этот продукт будет, скорее, напоминать неоднородную киселеобразную жидкость, но сохранит все полезные свойства геркулесовой каши, пояснила диетолог.

— Бананового молока не бывает. Так называют либо химический напиток, либо коровье молоко с добавкой, либо смузи из мякоти банана и обыкновенной воды. Сок из банана выжать нельзя. Чтобы понять, что называют молоком, надо изучить состав, указанный на упаковке, — посоветовала она.

Желающим похудеть Соломатина посоветовала пить обычное коровье молоко, так как оно содержит кальций, животные белки, которые хорошо усваиваются и дают энергию, а растительная пища, такая как каши, полнит. Специалист также призвала употреблять в пищу продукты, которые не содержат химических добавок, и питаться разнообразно.

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