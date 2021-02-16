Диетолог дала четыре совета, как преодолеть тягу к сладкому

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Индийский диетолог Пуджа Малхотра рассказала, как преодолеть тягу к сладкому. Об этом сообщает портал NDTV.

По словам специалиста, именно тяга к сладкому становится серьезным препятствием в борьбе с лишним весом. Так, одна из причин недостатка сахара — обезвоживание. Для того чтобы предотвратить этот процесс, необходимо пить достаточное количество воды в день. Помимо этого, сама диета должна быть насыщена белками и пищевыми волокнами. А вот количество очищенных углеводов, сахара и искусственных подсластителей нужно сократить.

Также не стоит пренебрегать завтраками и другими приемами пищи. Можно допустить перекусы, однако нужно есть немного, чтобы не перебить аппетит, считает диетолог. Помимо этого, специалист посоветовала есть фрукты, изюм, курагу или сушеные финики. Именно эти продукты полезны и помогут утолить тягу к сладостям.

Если справиться с желанием невозможно, стоит постараться контролировать себя. Например, диетолог рекомендовала есть сладкое только по праздникам и стараться ограничивать порции.

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