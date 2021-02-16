Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог дала четыре совета, как преодолеть тягу к сладкому
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Диетолог дала четыре совета, как преодолеть тягу к сладкому

Ксения Монахова

Общество

Индийский диетолог Пуджа Малхотра рассказала, как преодолеть тягу к сладкому. Об этом сообщает портал NDTV.

По словам специалиста, именно тяга к сладкому становится серьезным препятствием в борьбе с лишним весом. Так, одна из причин недостатка сахара — обезвоживание. Для того чтобы предотвратить этот процесс, необходимо пить достаточное количество воды в день. Помимо этого, сама диета должна быть насыщена белками и пищевыми волокнами. А вот количество очищенных углеводов, сахара и искусственных подсластителей нужно сократить.

Также не стоит пренебрегать завтраками и другими приемами пищи. Можно допустить перекусы, однако нужно есть немного, чтобы не перебить аппетит, считает диетолог. Помимо этого, специалист посоветовала есть фрукты, изюм, курагу или сушеные финики. Именно эти продукты полезны и помогут утолить тягу к сладостям.

Если справиться с желанием невозможно, стоит постараться контролировать себя. Например, диетолог рекомендовала есть сладкое только по праздникам и стараться ограничивать порции.

Читайте также: Эндокринолог назвала пять причин резкого набора лишнего веса

сахардиетасладкая пища
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Все мнения
О проекте