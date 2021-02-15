Эндокринолог назвала пять причин резкого набора лишнего веса

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Врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина назвала главные причины неожиданного набора веса.

Так, она отметила, что недостаток сна может повлиять на увеличение массы. По ее словам, неправильный режим повышает аппетит, так как человеческий мозг пытается восполнить энергетические запасы большим количеством калорий, из-за чего нарушается метаболизм.

— В результате недостатка сна замедляется обмен веществ, так как нарушается выработка гормонов: повышается выработка инсулина и кортизола, снижается выработка соматотропного гормона (гормона роста), — цитирует врача издание «Аргументы и факты».

Еще одной причиной набора лишнего веса может стать длительный стресс. Из-за этого, по словам эндокринолога, выделяется большое количество кортизола — гормона надпочечников, который способствует стремительному накоплению жировых отложений.

Помимо этого, масса тела становится больше из-за задержки жидкости в организме. В таком случае необходимо наладить питьевой режим и уменьшить количество потребляемой соли.

Также специалист подчеркнула, что человек может набирать лишний вес из-за приема лекарств. К таким можно отнести, например, стероидные гормоны, нейролептики, антидепрессанты. Еще одной причиной резкого набора веса медик назвала отказ от курения.

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