Гематолог рассказал об отличиях онкологии у детей и взрослых

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Большинство онкологических заболеваний детей оказываются наследственными. Поэтому лечение существенно отличается от работы со взрослыми. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказал академик РАН, главный детский гематолог министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Румянцев.

По его словам, за 2020 год у 82 процентов детей с онкозаболеваниями в России не наблюдалось рецидивов пять и более лет. Он отметил, что пик заболеваемости приходится на возраст от двух до четырех лет.

— И это свидетельствует о том, что инцидент, который происходит у детей, лежащий в основе опухолевых заболеваний, происходит практически внутриутробно и связан с взаимоотношением матери и ребенка и целым рядом специализированных причин, — заявил специалист на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Так, генетически переданные заболевания дают о себе знать в раннем возрасте, иногда даже внутриутробно. Структура болезни принципиально отличается от взрослых. Отмечается, что 50 процентов онкологии у детей — это опухоли кроветворной иммунной системы, около 25 процентов — опухоли центральной и периферической нервной системы и опухоли из неправильно сформированных зачатков. У взрослых структура болезни совсем иная.

Гематолог добавил, что в связи с разными биологическими причинами отличается и лечение.

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