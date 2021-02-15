Хирург Владимир Хорошев перечислил симптомы атипичного инфаркта

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Бесследно инфаркты почти не проходят, однако течение болезни со слабыми симптомами — частое явление. Об этом заявил военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Он отметил, то одним из признаков так называемого «тихого» инфаркта является непродолжительное неприятное ощущение за грудиной или с левой стороны грудной клетки. Обычно такой симптом человек не воспринимает всерьез.

Еще одним признаком хирург выделяет боль в животе. Именно этот признак называют атипичным.

— Очень часто врачи-терапевты, то есть врачи не хирургического профиля, осматривают живот, выслушивают, выявляют болевой синдром и направляют на хирургическое вмешательство, ненужное в данном случае, — уточнил Владимир Хорошев.

По его словам, к атипичному симптому инфаркта также можно отнести покалывания в плечах, кистях и пальцах. Он добавил, что это чувство сопровождается мурашками и ощущением незначительной ломящей боли в области плеча и предплечья, сообщает «Звезда».

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