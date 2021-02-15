Трихолог рассказал, как часто нужно мыть голову в холодное время года

Фото: pixabay.com

Как часто нужно мыть голову и как на это влияет время года, рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

По его словам, рекомендаций по этому поводу множество, многие из них уже устарели. По мнению врача, мыть волосы следует по мере необходимости. Это зависит от состояния волос, которое складывается от ухода, окружающей среды и времени года.

— Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, на то, какие волосы, и понимаем, что если летом у нас один график, зимой он немного меняется, — сказал Георгий Абрамов.

Он отметил, что для правильного ухода за волосами нужно подобрать средства, которые подойдут именно вам. Так, для сухих волос следует использовать увлажняющие шампуни и ополаскиватели, для жирных волос лучше всего брать нейтральные средства, добавил трихолог в беседе с радио Sputnik.

Читайте также: Ученые нашли новое средство для борьбы с облысением