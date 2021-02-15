Ученые нашли новое средство для борьбы с облысением

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Специалисты японского Исследовательского института Riken создали новый метод борьбы с облысением.

Свои эксперименты ученые ставили на грызунах. Они занимались культивированием волосяных фолликул из стволовых клеток усов и шерсти мышей.

По итогам исследования специалисты обнаружили, что при сочетании одного типа коллагена с определенной средой можно запустить процесс быстрого роста волос за короткий промежуток времени. Для нахождения данного «рецепта» ученые протестировали 220 разных комбинаций.

— Наша технология устанавливает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может помогать людям уже в ближайшем будущем, — отметил один из авторов исследования Такаши Цудзи, сообщает портал EurekAlert.

Он добавил, что доклинические испытания безопасности животных с использованием этих культивируемых клеток были завершены в 2019 году, и следующим шагом в этом процессе являются клинические испытания.

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