Трихолог предложил способ профилактики появления лысины

Фото: pixabay.com/ru

Обеспечение поступления в организм витамина В12 может предотвратить облысение, рассказал британский трихолог Филипп Кингсли.

Как пояснил эксперт, этот витамин способствует образованию красных кровяных телец, которые доставляют кислород к тканям, включая волосяные фолликулы. При недостатке B12 волосы недополучают кислород, перестают нормально расти и начинают выпадать.

Пополнить запасы данного витамина можно, если употреблять в пищу такие продукты, как говяжья, свиная и куриная печень, мясо и молоко жвачных животных, рыба, а также ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт.

Кроме того, рекомендуется принимать специальные добавки к пище и витамины в таблетках, сообщает Express.

Ранее ученые связали появление перхоти с опасной болезнью.

Читайте также: Трихолог рассказал о влиянии коронавируса на здоровье волос