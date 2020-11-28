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Трихолог предложил способ профилактики появления лысины
Фото: pixabay.com/ru

Трихолог предложил способ профилактики появления лысины

Татьяна Плотникова

Здоровье

Обеспечение поступления в организм витамина В12 может предотвратить облысение, рассказал британский трихолог Филипп Кингсли.

Как пояснил эксперт, этот витамин способствует образованию красных кровяных телец, которые доставляют кислород к тканям, включая волосяные фолликулы. При недостатке B12 волосы недополучают кислород, перестают нормально расти и начинают выпадать.

Пополнить запасы данного витамина можно, если употреблять в пищу такие продукты, как говяжья, свиная и куриная печень, мясо и молоко жвачных животных, рыба, а также ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт.

Кроме того, рекомендуется принимать специальные добавки к пище и витамины в таблетках, сообщает Express.

Ранее ученые связали появление перхоти с опасной болезнью.

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