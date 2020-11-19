Ученые связали появление перхоти с опасной болезнью

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Себорейный дерматит, одним из проявлений которого является перхоть, может являться симптомом болезни Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи из британской благотворительной организации Parkinson's UK, которая занимается изучением и борьбой с данным заболеванием.

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для пожилых людей. Его основными симптомами являются тремор (дрожание), мышечная ригидность (повышенный тонус), гипокинезия (ограниченность двигательной активности), неустойчивость при принятии определенных поз.

Как утверждают авторы гипотезы, у людей с болезнью Паркинсона себорейный дерматит и перхоть появляются очень часто.

При этом в Parkinson's UK признают, что установить механизм частого развития себорейного дерматита у лиц с болезнью Паркинсона пока не удалось, сообщает Express.

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