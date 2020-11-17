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Трихолог рассказал о влиянии коронавируса на здоровье волос
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Трихолог рассказал о влиянии коронавируса на здоровье волос

Вероника Кузьминова

Здоровье

Коронавирус может опосредованно влиять на скорость выпадения волос. Об этом заявил врач-трихолог Георгий Абрамов.

Облысение, по его словам, на сто процентов считается аутоиммунным процессом. Он объяснил, что в такой ситуации собственный иммунитет начинает атаковать волосы.

— Очень часто такой процесс запускает именно стресс. Когда мы говорим про стресс, то надо понимать, что поход на работу, где начальник дурак, — это не стресс, это обычная, нормальная жизнь. Стресс выходит за рамки совсем уже очень далеко. Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно, — цитирует Абрамова Радио Sputnik.

Процесс выпадения волос можно остановить. Главное, считает врач, — вовремя обратиться к специалисту. Если появились симптомы, нужно идти не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу.

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