Пациентов с проблемами позвоночника оперативно ставят на ноги

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Врачи, прошедшие обучение в европейских клиниках, помогают встать на ноги даже сложным пациентам, с травмой позвоночника. Как выполняются операции в условиях пандемии, рассказал «ВМ» руководитель центра реконструктивной и малоинвазивной хирургии позвоночника Городской клинической больницы № 13 Мухаммад Сампиев.

— Больница во время пандемии работала, врачи вели приемы, единственным требованием было взятие теста на коронавирус, — отметил он. — После поступления пациентов определяли в отдельную палату, чтобы убедиться в том, что они не заражены. Затем проводили необходимое лечение.

В некоторых случаях лечение нельзя было отложить, особенно это касалось срочных операций. Чаще всего речь шла о переломах позвоночника, грыжах диска, корешковом синдроме (невралгический синдром, включающий в себя комплекс симптомов и возникающий в результате компрессии корешков спинномозговых нервов — прим. «ВМ»), реконструктивных операциях при стенозах поясничного отдела.

— В последних двух примерах это преимущественно пациенты старше 60–70 лет, которые не могут пройти без боли 50–100 метров. Они чувствуют сильную слабость в ногах, — продолжил Мухаммад Сампиев. — Операции проводятся на очень высоком уровне и помогают достаточно быстро реабилитировать человека.

В среднем такая операция в центре реконструктивной и малоинвазивной хирургии позвоночника Городской клинической больницы № 13 длится полтора–два часа, в товремя как в других медучреждениях на нее могут тратить пять–шесть часов. Пациент выписывается на 4–7-й день после вмешательства.

Про недавнюю операцию Мухаммад Сампиев рассказывает коротко: пациентке 69 лет, стеноз на уровне двух позвонков, еле ходит. Во многих клиниках развели руками и не смогли оперативно помочь. Два года назад провели в другом медучреждении операцию, женщина осталась недовольна результатом: сохранялась слабость в ногах.

— Пригласили на беседу ее дочь, потому что такие решения принимаются в присутствии ближайших родственников, — отметил он. — Спустя шесть дней после операции женщина отметила улучшение самочувствия, сказала, что ноги «ожили», улучшились другие функции.

Это важно и для тех, кто планирует сохранить здоровье и продолжать работать. Пациентка надеется вернуться к обычной жизни: ходить в магазины, обслуживать себя самостоятельно и даже продолжать трудовую деятельность.

— Некоторые плановые операции из-за пандемии приходилось откладывать на январь. Однако экстренная помощь оказывалась в полном объеме, — пояснил он.

Коллектив медиков оставался в полном составе: никто не переходил в резервные госпитали. Да и нагрузка на отделение серьезно возросла за прошедшие месяцы — во время пандемии поток увеличился из-за закрытия других клиник, сосредоточившихся на лечении COVID-19.

— Мы оказываем помощь пациентам со всей России. Любой гражданин, имея на руках паспорт, полис обязательного медстрахования и СНИЛС, может обратиться к нам, — рассказал Мухаммад Сампиев. — На консультациях выясняем, чем можем помочь, и если пациент решается на операцию по показаниям, то после прохождения анализов и получения квоты проводим хирургическое вмешательство.

Методики в центре реконструктивной и малоинвазивной хирургии позвоночника Городской клинической больницы № 13 используются самые новейшие. Московские врачи проходили обучение в ведущих клиниках Германии, Франции, Швейцарии, где переняли разные приемы от опытных зарубежных коллег.

— Также в центре мы располагаем современным оборудованием: мощным микроскопом, электронно-оптическими преобразователями, электроножами, силовым оборудованием, — сказал Мухаммад Сампиев. — Нет такого, что после поездки за рубеж мы не имеем в своем арсенале каких-то технологичных новинок. Всем этим больница обеспечивается в полном объеме.

Лекции, семинары проводятся здесь в том числе онлайн. Пандемия хоть и внесла свои коррективы в возможность обучения за границей, но не отменила обмен опытом дистанционно. Переводят также специальную литературу, в которой появляются современные рекомендации врачей.

Обучают в центре реконструктивной и малоинвазивной хирургии позвоночника Городской клинической больницы № 13 и начинающих врачей — ординаторы имеют возможность ассистировать на операциях и осваивать все технологии и применяемые в центре методики.

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