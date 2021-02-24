Семнадцатое отделение выездной паллиативной помощи открылось в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица, 6А Карта всех событий

В Москве открылось 17-е отделение выездной паллиативной помощи, которое будет обслуживать Академический, Даниловский, Нагорный, Гагаринский районы и другие территории. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы в среду, 24 февраля.

Новый центр открылся по адресу улица Большая Черемушкинская, дом 6а. Он находится в третьем филиале Городской поликлиники № 22.

— Наша задача — повысить доступность паллиативной помощи и создать максимально комфортные условия для пациента на дому. Специалисты отделения призваны не только купировать тягостные симптомы, но и содействовать обеспечению пациентов средствами реабилитации, медицинскими изделиями с учетом показаний, — рассказала главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Кравченко.

Она добавила, что врачи также фиксируют пациентов, которым нужна помощь со стороны государственных служб. Таким людям оказывает поддержку социальный отдел Центра паллиативной помощи.

Отмечается, что выездная служба паллиативной помощи будет работать для всех нуждающихся. Часть пациентов будет самостоятельно обращаться за помощью, часть — по направлению специалистов, уточнили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о комплексной модернизации столичных поликлиник