Главный педиатр Москвы: Регулярное обновление оборудования важно для спасения и лечения маленьких пациентов

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Программа оснащения медицинских учреждений современным оборудованием по контрактам жизненного цикла продолжается. Главный внештатный детский специалист-педиатр, главный врач Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал «ВМ», почему обновление медтехники особенно важно для лечения маленьких пациентов.

— Исмаил Магомедович, насколько важно медицинское оборудование для современной больницы?

— Обновление медицинского оборудования для любой больницы — это жизненно важный процесс в прямом и переносном смысле. Техника постоянно совершенствуется, технологии не стоят на месте. Благодаря высокоточному оборудованию мы имеем возможность уже в приемном отделении в большинстве случаев ставить диагнозы и своевременно начинать необходимое лечение.

— А есть ли особая важность наличия медицинского оборудования именно в лечении детей?

— Безусловно. Уже более десяти лет мы работаем по европейским медицинским критериям, согласно которым живорожденным считается ребенок весом от 500 граммов. Это дети с экстремально низкой массой тела. Но мы имеем благодаря современному оборудованию возможности для их спасения и выхаживания. Это аппараты ИВЛ, реанимационные системы, приборы для слежения за показателями, мониторы, кувезы, операционные микроскопы, лабораторное оборудование. Большую роль играют высокоразрешающие аппараты ультразвуковой диагностики головного мозга, сердца и других внутренних органов.

— Сильно ли изменился набор оборудования в больнице за последние 10, 20, 100 лет?

— Такого количества и качества оборудования у нас никогда раньше не было. Я работаю главврачом детской больницы с 2012 года и могу с уверенностью сказать, что с этого момента идет непрерывное оснащение медучреждения самой современной техникой в рамках программы модернизации. Важно отметить, что оборудование не просто поставляется, но и регулярно обновляется с учетом износа и появления новых, более современных моделей. Это помогает нам идти в ногу с современными тенденциями развития медицины. Отмечу, что у нас на сегодняшний день есть все необходимое оборудование для оказания помощи по мировым стандартам.

— Какое нововведение в медицинском оборудовании за последнее время вы бы особо отметили?

— Да, такое есть. Недавно к нам поступили серьезно модифицированные аппараты ультразвуковой диагностики, которые позволяют во время исследования более детально визуализировать головной мозг ребенка, его сердце. Также мы получили навигационную систему, которая позволяет нейрохирургу точечно во время операции идти на участок поражения головного мозга. Кроме того, у нас появились новые лазерные аппараты для выполнения операций на глазах у недоношенных детей. Такие операции мы можем благодаря оборудованию проводить уже на второй–третий день после рождения.

— Кто назначает обследование, может ли родитель сам записать ребенка, например, на МРТ?

— Все обследования назначает только профильный врач. Без направления специалиста МРТ, КТ, рентген пациенту делать не будут, потому что это лучевая нагрузка. Пациент не может сам решать, нужно ему это исследование или нет, какой вид необходим. Добавлю, что у детей 4–5 лет такие обследования выполняются под наркозом. Кстати, на днях нам поставили мобильное КТ, что особенно важно при инфекционных заболеваниях, в том числе коронавирусной инфекции.

— Почему было принято решение поставлять оборудование именно в рамках контрактов жизненного цикла?

У этого механизма есть ряд серьезных преимуществ. Самый главный заключается в том, что при закупке оборудования поставщик гарантирует его бесперебойную работу и обслуживание техники на протяжении всего срока эксплуатации. Например, нам поставили аппараты УЗИ, и у нас уже «не болит голова» по поводу того, кто будет их обслуживать и ремонтировать в случае необходимости — это все входит в один контракт.

— Хватает ли у вас оборудования? Планируется ли обновление?

— Большое значение имеет не только качество техники, но и ее количество. В нашей больнице, например, теперь есть аппараты УЗИ в каждом отделении. И мы можем проводить обследования пациентов даже возле постели больного. Это огромное преимущество! И это касается не только УЗИ, но и другого оборудования. Фактически в каждом отделении у нас собрана отдельная база для проведения разного вида обследований, в том числе лабораторных. Отмечу, что в ближайшее время мы ожидаем поставку разного оборудования, процесс обновления происходит постоянно.

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