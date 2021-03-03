Массовое поражение: как вакцинация помогает в борьбе с эпидемией

Работа в одной из лабораторий Института по изучению полиомиелита (с 1960 года — Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР). Конец 1950-х — начало 1960-х годов/ Фото: Главархив Москвы

Вакцинация стала мощным оружием, переломившим ход войны, которую люди на протяжении всей своей истории ведут против полезней, уносящих соти тысяч жизней: начиная с оспы и заканчивая коронавирусной инфекцией.

Сегодня возбудители оспы хранятся всего в двух лабораториях, тогда как почти всю человеческую историю от нее не было ни убежища, ни спасения. Как с помощью тотальной вакцинации удалось побороть эту и другие страшные болезни, рассказывает врач-аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии городской больницы № 52 Департамента здравоохранения Москвы Елена Бобрикова.

Смертельная опасность

В XVIII веке считался относительным везунчиком тот, кого Variola Vera, она же оспа натуральная, лишь обезобразила, потому что убивала она каждого пятого, а порой и 9-го из 10 заболевших. И хотя о вирусах и вообще инфекционных заболеваниях человечество узнало значительно позже, уже тогда было отмечено, что часть заболевших переносит болезнь в относительно легкой форме. И еще — что оспой не болеют второй раз.

Описание оспы оставил еще великий Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, которого мы знаем как Авиценну, а уж в Европе позднего Средневековья не осталось мест, где оспа не собрала бы свой урожай, так что в наблюдателях недостатка не было, как и в материале — особой приметой считалось, скорее, отсутствие оспин на лице, чем их наличие. К началу правления Екатерины II оспа вволю нагулялась и в России: приходила и при Петре I, и при Елизавете Петровне, убила Петра II, забрала жизнь графини Анны Шереметевой, невесты Никиты Панина, наставника будущего Павла I, сына императрицы и Петра III. Последний, к слову, до конца недолгой жизни стеснялся того, что сделала болезнь с его лицом. Неудивительно, что и его жена, просвещенная императрица, опасалась этого заболевания.

Личный пример императрицы

Екатерина II вошла в историю медицины как первый пациент, вакцинированный от оспы в Российской империи. В 1768 году в Царское Село был приглашен английский врач Томас Димсдейл, один из самых искусных в деле оспопрививания. И императрица в обстановке строгой секретности поехала вакцинироваться, что в те времена означало — болеть. Ее ждали жар, озноб, жжение в горле, набухшие железы.

Методика оспопрививания существовала, но у нее было много противников. В 1768-м прививка убивала двух человек из ста, а еще пару десятков награждала тяжелой формой оспы. И только в 1796 году английский врач Эдвард Дженнер прославился созданием действительно безопасной вакцины на основе коровьей оспы.

Однако Екатерина II после вакцины поправилась и тут же повелела привить цесаревича Павла и провела крупнейшую пиар-акцию, посвященную пользе оспопрививания. Она повелела обнародовать историю своей болезни и выздоровления и не ошиблась — личный пример сработал.

Оспопрививание в России стало модным среди аристократии. И теперь даже не сосчитать, сколько жизней наших с вами соотечественников спасло оно за две сотни лет, до 1970-х, когда Variola Vera капитулировала окончательно перед мощным иммунитетом всего человечества. У каждого родившегося в СССР до начала 1980-х точно есть на плече шрам в память об этой войне. Но медицинская наука, которую в XVIII веке и наукой-то считать можно было лишь с натяжкой, все же победила и заодно начисто отучила от пандемий. А ведь они сопровождали человечество всю его историю. И оспа — не единственная угроза.

Фото: pixabay / Thiago Lazarino

Удар по детям

Полиомиелит — высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, вызывающее спинномозговой паралич у детей. Это мы знаем сейчас. В Древнем Египте, где, по некоторым данным, вспыхивали эпидемии полиомиелита, к этому относились иначе: шансов выжить у заболевших детей вообще не было.

Во втором тысячелетии полиомиелит считали такой же «болезнью грязных рук», как, к примеру, сальмонеллез, дизентерию или тиф, и лишь к середине XIX века стало ясно, что антисанитария тут ни при чем.

К началу XX века инфекционная природа полиомиелита была полностью доказана, но средств борьбы с ним по-прежнему не было. Тогда же, на границе веков, мир столкнулся с действительно крупными вспышками полиомиелита, который в подавляющем большинстве случаев бил по детям. Переболевший в детстве полиомиелитом Франклин Рузвельт вошел в историю и как величайший президент в инвалидном кресле, и как основатель национального фонда борьбы с полиомиелитом. Это случилось в 1938 году.

Вакцину изобретут лишь через десять лет. Первым человеком, испытавшим ее, стал Хилари Копровский — иммунолог, вирусолог, изобретатель аттенуированной или, как ее называют в обиходе, живой вакцины.

Она была получена путем многократного пересева вируса и содержала новый его штамм, вызывающий иммунный ответ к «обычному» полиомиелиту. Проще говоря, доктор Копровский в 1948 году добровольно выпил коктейль из живых вирусов полиомиелита. У него не было ни электронного микроскопа, ни современных методов работы с нуклеиновыми кислотами, но он знал, что делает, и был уверен в безопасности вакцины. Рисковал ли изобретатель? Еще как. Но по-другому поступить не мог: «Кто-то должен был сделать следующий шаг».

Первая массовая вакцинация от полиомиелита была проведена спустя годы в бельгийском Конго. Тогда это была уже не единственная вакцина, но именно середину и конец 1950-х можно считать точкой отсчета последних «подвигов» этого вируса.

Критическая отметка

Что вы знаете о кори? Может, считаете, что ею болеют только дети и что она опасна примерно так же, как ветряная оспа, бледная тень оспы натуральной? Увы, это ошибочное мнение. Только в прошлом году корь унесла жизни 200 тысяч человек, в основном детей, но и взрослых тоже. И число вспышек этого почти побежденного в свое время заболевания в последние пять лет пугающе растет, причем отмечаются они не только в странах третьего мира, но и, например, в столице нашей страны. В развивающихся же странах корь — причина смерти одного-двух детей из каждой сотни умерших.

Вакцина от кори была создана в 1963 году. До ее изобретения болезнь уносила больше двух миллионов жизней ежегодно. Мало какое другое заболевание может сравниться по степени заразности с корью. В среднем один больной корью заражает 9 из 10 контактировавших с ним человек. Поэтому вакцинация имеет важную особенность — для того чтобы избежать периодических вспышек кори, привиты от нее должны быть 95 процентов популяции.

Между тем движение антипрививочников, которое сегодня набирает популярность, призывает избегать вакцинации. Переболеть корью, для лечения которой нет средств даже сейчас, им кажется лучшим выходом.

И вспышки кори последних лет связаны как раз с тем, что число привитых упало ниже критического уровня. Результат уже наблюдают профессионалы, а если тенденция к отказу от прививки сохранится — обыватели тоже увидят последствия своими глазами, и это им точно не понравится. Ведь корь — вовсе не ветрянка. Болеют ею тяжело, а выздоравливают не все.

Новая угроза

Сейчас весь мир борется с COVID-19. Вакцина против этой инфекции «Спутник-V» не содержит нестерильного биоматериала, не может заразить ни легкой, ни тяжелой формой коронавируса, не вызывает тяжелых осложнений. В нашей больнице личный пример всем подала Марьяна Анатольевна Лысенко, которая за десять лет совместного труда доказала, что доверять ей можно и нужно. Мы вакцинируем всех желающих сотрудников.

Небольшие побочные эффекты, как и после других прививок, бывают: у кого-то ненадолго поднимается температура, возникает боль в месте инъекции. Но все это мелочи по сравнению с возможностью не болеть ковидом, гадким и коварным даже через год всестороннего изучения. И уж точно лучше осложнений коронавирусной инфекции, угрожающих дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системам.

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