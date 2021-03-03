Нигерийский штамм: российские медики оценили опасность нового вида коронавируса

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Российские эксперты убеждены в том, что, несмотря на тревожные сообщения из Европы об обнаружении новой разновидности COVID-19, ничего страшного в нашей стране не произойдет. Такое мнение они высказали в разговоре с «Вечерней Москвой».

Ранее президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо заявил, что в Италии обнаружили нигерийский штамм коронавируса — новую мутацию COVID-19, от которого существующие вакцины могут оказаться неэффективными.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что штамма коронавируса, от которого нет иммунитета, не бывает. По его словам, вирусологи предсказывали, что когда-нибудь, возможно, появится новый штамм COVID-19, который будет избегать имеющийся иммунитет к COVID-19, созданный в результате вакцинации. При этом он отметил, что такая опасность действительно существует.

Болибок предположил, что высокой скорости распространения новой разновидности ковида по разным странам может и не произойти. Он заметил, что в России пока не зафиксированы факты заражения нигерийским штаммом.

Врач пояснил, что никаких данных о контагиозности, то есть способности передаваться, нигерийского штамма у нас нет. Итальянские специалисты озвучили «высокую степень заражаемости» общими словами. Делать какие-либо прогнозы без научных данных, по словам российского эксперта, нельзя.

— То же самое касается реакции штамма на вакцину. Чтобы предметно говорить, необходимо тестирование. Для этого нашим ученым надо получить хотя бы один изолят — образец вируса — и провести исследования, — сказал Болибок.

Медик предположил, что нигерийский штамм в течение нескольких месяцев проникнет на территорию нашей страны. Это, по его мнению, будет зависеть от многих факторов, в том числе от степени открытости границ между странами.

Владимир Болибок напомнил, что люди, переболевшие COVID-19, имеют полный спектр антител в крови, которые распознают все белки коронавируса. По его мнению, говорить о штаммах, от которых вообще нет иммунитета, неправильно.

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что российская вакцина «Спутник V» остановит и новый штамм ковида.

— Нигерийский штамм — это та же самая болезнь, коронавирус. Вакцины будут действовать и от этой разновидности ковида, — успокоил корреспондента вирусолог.

Профессор заметил, что если новый штамм COVID-19 действительно распространяется лучше, чем все предыдущие его варианты, то нигерийская разновидность рано или поздно проникнет всюду. Собеседник «ВМ» напомнил, что про британский штамм также писали, будто его способность к распространению «на 70 процентов выше обычного COVID-19», однако ничего необычного не произошло.

Альтштейн подчеркнул, что пока про нигерийский штамм, о котором сообщили итальянские коллеги, мы знаем крайне мало, поэтому выводы делать рано. Доктор порекомендовал в качестве меры предосторожности от заражения нигерийским штаммом коронавируса проверенные средства: маску и перчатки, соблюдение дистанции в общественных местах, использование антисептика и мытье рук с мылом.

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