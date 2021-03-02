В Госдуме объяснили, почему россияне устали бояться коронавируса

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Большинство россиян, переболевших коронавирусом, перенесли это заболевание в легкой форме. Поэтому они все меньше боятся заразиться им. Такое мнение член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич высказал ФАН.

— Важно понимать, что многие уже переболели новой инфекцией. И процесс этот у них проходил в легкой форме. Поэтому могу предположить, что и у их близких будет также, — отметил парламентарий.

По его словам, люди, скорее всего, ошибочно ориентируются на собственный опыт. Коснувшись темы возможной угрозы со стороны побочных эффектов от вакцины, депутат заявил, что это результат работы сарафанного радио и информационного шума вокруг коронавирусной инфекции. Он считает, что на людей обрушивается шквал информации, немалая часть которой является противоречивой.

— В итоге большинство не знает, какое решение будет правильным, и действует по пути наименьших, по его мнению, негативных последствий, — объяснил Борис Менделевич.

Напомним, что ранее стало известно о результатах исследования аналитиков из «СберИндекса», которые пришли к выводу, что россияне устали бояться коронавируса и начали больше тратить на развлечения и занятия спортом.

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