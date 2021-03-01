Психологи назвали основные страхи россиян, связанные с пандемией коронавируса

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Число граждан, страдающих психическими заболеваниями и психологическими расстройствами, в разных регионах России на фоне пандемии коронавируса увеличилось от 10 до 30 процентов. Как это нелегкое время повлияло на состояние людей, психолог Надежда Акимова рассказала ФАН.

По ее словам, около года россияне находятся под влиянием эпидемии. Для многих это время стало моментом для перемен и трансформации, даже для скептиков, которые не верили в существование новой инфекции.

— На протяжении всего времени большинство россиян обращались за помощью к психологам, когда резко возрастало число заболевших в том или ином регионе. Особенно это затронуло большие города и мегаполисы, — отметила эксперт.

Она добавила, что многие работники перешли в онлайн-режим и предлагали свои услуги как за плату, так и благотворительно.

— Благодаря пандемии на поверхность поднялись глубинные страхи людей, обострилась тревожность у находящихся в пограничных состояниях. Люди стали чаще всего обращаться к психологам и психотерапевтам с такими темами, как состояние неопределенности, утрата работы и близких, страх болезни и смерти, работы и бизнеса, — пояснила Надежда Акимова.

При этом нельзя говорить о том, что пандемия изменила отношение людей к психологам и психотерапевтам. Однако к ним стали обращаться за помощью люди, которые никогда раньше этого не делали.

Тем временем клинический психолог, нейропсихолог Александра Кондрахина также отметила, что общее психологическое состояние людей усугубилось за прошедший год. С того времени, как были сняты жесткие ограничения по изоляции граждан, число обращений за психологической помощью лишь увеличилось.

— Не избежали обращений к психологу семейные пары со стажем и молодые супруги. Их больше интересовала тема детско-родительских взаимоотношений, непонимание партнеров, взаимные упреки, — объяснила Александра Кондрахина.

По ее словам, конфликтные ситуации в семьях возросли и на почве потери работы. Также эксперты отметили прирост обращений среди подростков или людей до 30 лет. Их обращения чаще всего были связаны с физическим или психологическим насилием со стороны родственников, суицидальными мыслями, а также расстройствами пищевого поведения. Помимо всего прочего, обращения за психологической помощью были связаны и со страхами заболеть.

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