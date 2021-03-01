Онищенко рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, когда в мире завершится формирование коллективного иммунитета от коронавируса, и назвал условие конца пандемии.

— Кто-то в джунглях Африки живет, никогда с этим коронавирусом не встретится. На уровне страны можно прогнозировать. Можно оценить мощности здравоохранения, мощности по производству вакцины. А что можно говорить за экваториальную Африку, за Южную Америку, за Индию, где врачей не видят десятилетиями? — пояснил Онищенко.

Он добавил, что необязательно прививать 70 процентов населения — достаточно вакцинировать людей из группы риска, передает НСН.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 11 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В Москве за прошедшие сутки обнаружили еще 2097 новых случаев COVID-19.

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