Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 8,6 тысячи столичных студентов прошли вакцинацию от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 8,6 тысячи столичных студентов прошли вакцинацию от COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 8,6 тысячи московских студентов привились от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Известно, что информацию о тех, кто сделал прививку, представили 114 образовательных организаций высшего образования столицы. Согласно предоставленным данным,вакцинацию от COVID-19 прошли 8654 обучающихся и 7485 сотрудников.

В пресс-службе отметили, что главным принципом при вакцинации от коронавируса является добровольность, передает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Новые места и форматы вакцинации запустят в Московской области

вакцинациямосковские студентыкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте