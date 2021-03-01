Более 8,6 тысячи столичных студентов прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 8,6 тысячи московских студентов привились от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Известно, что информацию о тех, кто сделал прививку, представили 114 образовательных организаций высшего образования столицы. Согласно предоставленным данным,вакцинацию от COVID-19 прошли 8654 обучающихся и 7485 сотрудников.

В пресс-службе отметили, что главным принципом при вакцинации от коронавируса является добровольность, передает агентство городских новостей «Москва».

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