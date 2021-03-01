Новые места и форматы вакцинации запустят в Московской области
Новые места и форматы вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо вводить на территории Московской области для того, чтобы вовлечь в нее как можно больше людей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает издание «Подмосковье сегодня».
Тема кампании по вакцинации обсуждалась на совещании с региональным правительством в понедельник, 1 марта.
— В России мы находимся в «зеленой зоне», но, к сожалению, не являемся лидерами. А должны быть среди первых. Для этого нам нужна постоянная мобилизация, — подчеркнул губернатор.
При этом он отметил, что вакцинация дает свои результаты, а также позволяет сконцентрировать внимание медиков на плановой помощи пациентам.
— Прошу команду регионального Министерства здравоохранения, главных врачей быть максимально открытыми и предлагать дополнительные удобные форматы вакцинации и поликлиники, которые являются лидерами, и стационары, и все те места, где людям удобно сделать прививку, — добавил Воробьев.
Он также напомнил, что людям, которые прошли первый этап вакцинации в Московской области, присылают СМС-напоминания о необходимости сделать повторную прививку. Согласно данным на конец февраля, в Подмосковье более 250 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19.
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