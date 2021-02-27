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«Где тонко — там и рвется»: биолог объяснила возможные последствия коронавируса
Фото: pixabay.com

«Где тонко — там и рвется»: биолог объяснила возможные последствия коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о том, какие последствия могут возникнуть после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT.

— В какой-то степени былое самочувствие можно вернуть назад, и этим нужно заниматься. Конечно же, для молодого человека сделать это гораздо легче, чем для человека пожилого, — объяснила Анча Баранова.

Она также уточнила, что мужчины чаще всего испытывают страдания во время острой фазы, а женщины склонны «отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить».

— В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвется, — добавила биолог.

Ранее стало известно, что в столице стартовала вакцинация от COVID-19 по программе исследования вакцины «Спутник Лайт».

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