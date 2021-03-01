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Еще 2097 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 2097 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 2097 новых случаев коронавируса выявили в Москве за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 1 марта.

Москва остается лидером по количеству новых пациентов с коронавирусом. Второе место занимает Санкт-Петербург, где зафиксировали 943 новых случая заболевания, третье — Московская область, где выявили 629 новых пациентов.

Еще 2097 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшие суткиФото: Оперштаб

Всего в России за последние 24 часа выявили 11 571 новый случай коронавируса. За сутки в стране зафиксировали 333 летальных исхода и 11 277 вылечившихся человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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