За сутки в России выявили 11 571 новый случай коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 11 571 человека. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев ковида оказались Москва (2097), Санкт-Петербург (943) и Подмосковье (629).

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали 333 человека. Еще 11 277 — вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 4 257 650 случаев заражения коронавирусом. При этом 3 823 074 пациента переболели и вылечились, 86 455 — скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее ВОЗ оценила количество людей с антителами к COVID-19.

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