ВОЗ оценила количество людей с антителами к COVID-19

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что в мире менее десяти процентов людей имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 марта, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По словам эксперта, ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. В отдельных случаях не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, однако это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета, указала Сваминатан.

Как отметила представитель ВОЗ, хотя в густонаселенных городских районах есть очаги, в которых 50-60 процентов населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела, из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета.

Сваминатан отметила, что когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения.

Единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах представитель ВОЗ назвала вакцинацию, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в столице зафиксировали 1737 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 710 человек, 48 пациентов скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 110 тысяч россиян старшего возраста вакцинировались от COVID-19 в Подмосковье