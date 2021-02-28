Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1819 пациентов за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса вылечились еще 1819 пациентов за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 февраля.

Общее число вылечившихся в городе достигло 897 698 человек.

Фото: Telegram-канал / Оперштаб Москвы

За последние 24 часа в столице зафиксировали 1737 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 710 человек, 48 пациентов скончались.

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