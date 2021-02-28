В спящем режиме. Почему наличие антител к COVID-19 не спасает от повторного заражения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Наличие антител к коронавирусной инфекции в организме человека не является защитой от повторного заболевания. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил врач-вирусолог Николай Крюков.

По его словам, сейчас все больше встречается пациентов, которые заражаются вновь. Причина тому — новые штаммы COVID-19.

— Вообще стоит разобрать, как действуют антитела на вирус. Мы знаем, что коронавирус состоит из множества антигенов. Естественные антитела, которые вырабатывает заболевший человек, действуют на все антигены комплексно. А антитела из вакцины действуют точечно. Они в первую очередь блокируют С-антигены, так называемые поверхностные шипы. Когда они оказываются заблокированными, вирус физически не может прикрепиться к клеткам человека, и дальше иммунная система уже проникает внутрь и полностью уничтожает вирус, — сказал Крюков.

При этом эксперт отметил, что даже после вакцины не всегда количество антител будет на высоком уровне:

— Все до того индивидуально, что у одних они вырабатываются практически мгновенно после прививки. У других — при сдаче на антитела — они появляются, но на какое-то время, а потом словно куда-то исчезают. Был случай, когда человек сделал укол, спустя две недели у него было зафиксировано всего лишь девять условных единиц антител, в то время как их должно было быть от 80 до 100 единиц, чтобы противостоять возбудителю. Количество антител выросло после повторного введения препарата. Их число достигло 140. Но спустя неделю белки плазмы крови начали медленно исчезать. За две недели со 140 условных единиц они упали до 107. Может сложиться впечатление, что вакцины хватает всего на две недели.

Однако доктор спешит успокоить: это нормальное явление, ведь организм не вырабатывает антитела все время. И только если он столкнется с вирусом, защитные механизмы возобновят свои действия, и в борьбу с антигеном вступят антитела.

— До появления возбудителя антитела будут находиться в так называемом сонном режиме. Но при возникновении угрозы, они быстро придут на защиту, — добавил Крюков.

Эксперт отметил, что антител, которые появляются после заболевания, намного меньше в среднем, чем после вакцинации.

— Вакцина нам дает избыточное количество антител: от 100 до 150, что очень много. А перенесенный ковид — до ста условных единиц, — пояснил он.

При этом, по словам медика, еще никто точно не знает, сколько времени антитела продержатся в организме. Внедрять вакцину начали всего два месяца назад, но, по прогнозам, их должно хватить в среднем на 6–8 месяцев.

— Встречаются пациенты, у которых они исчезают гораздо быстрее. И такими являются именно те, кто перенес болезнь, а не вакцинированные. Подобных случаев зафиксировано порядка 10–15 процентов. В течение первых трех месяцев с момента эпизода заболевания антитела становятся неопределимыми стандартными Т-системами. Простым языком — вы получаете отрицательный результат теста. То есть вы переболели, наработалось достаточное количество антител, повысились титры, вы их начинаете выявлять, но через три месяца их уже не увидеть, они уходят, — сказал специалист.

Но даже после исчезновения антител в организме должны появиться так называемые клетки памяти, и в случае новой встречи с вирусом иммунитет вспомнит его и даст бой.

Опасения же ученых насчет того, что наличие антител не гарантирует повторного заболевания, связаны с тем, что сегодня у коронавируса имеются новые штаммы, против которых старые антитела оказываются бессильными.

— К сожалению, иммунная система не вполне узнает новый штамм болезни, поэтому не может ей противостоять. В результате чего переболевший инфекцией заражается вновь. Может сложиться впечатление, что вирус стремится уйти из-под действия иммунной системы. Просто идет естественный отбор. Это не значит, что вирус обладает разумом и специально это делает. Просто он отбирает как раз те штаммы в человеческой популяции, которые более эффективно противодействуют работе иммунной системы, — пояснил Крюков.

Эксперт отметил, что ситуацию может спасти вакцина, которую обновят и дополнят необходимыми элементами, способными нейтрализовать и новые штаммы COVID-19.

Ранее исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих завила, что высокий уровень антител не обеспечивает стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции.

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