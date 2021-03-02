Россияне стали больше тратить на досуг и спорт в феврале 2021 года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне начали тратить больше денег в феврале 2021 года. Расходы на товары и услуги за этот месяц достигли рекордных показателей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на результаты исследования аналитиков из «СберИндекса».

Согласно этой работе, жители нашей страны «продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусной инфекцией». Уточняется, что с 22 по 28 февраля траты граждан возросли на 2,3 процента в годовом выражении. В целом же за весь февраль прирост составил 2,6 процента в годовом выражении. Этот показатель стал максимумом с начала пандемии.

По мнению экспертов, спрос в сервисном секторе снижался с середины февраля 2020 года. В связи с этим современная статистика показывает несколько завышенные данные. И несмотря на это, в сегменте отмечается дальнейшее восстановление расходов. Только за последнюю неделю зимы это проявилось в сегментах «Спорт» и «Развлечение».

Другими словами, данные показатели говорят о том, что россияне стали выбираться в спортзалы и позволять себе траты на досуг.

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