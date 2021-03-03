Устойчивую к вакцинам мутацию COVID-19 обнаружили в Италии

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Новую мутацию COVID-19 — нигерийский штамм — обнаружили на севере Италии, в Брешии. Об этом сообщил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Он добавил, что имеющиеся вакцины могут быть неэффективны против данного штамма.

— Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны, — приводит его слова агентство ANSA.

Отмечается, что в районе Брешии, достаточно затронутом пандемией коронавируса весной прошлого года, снова увеличивается число заражений, что ведет к ужесточению карантинных мер.

На данный момент британский штамм превалирует на 54-64 процентах заболевших вирусом людей в стране. В начале февраля его распространение среди инфицированных было менее 20 процентов.

Итальянские специалисты на фоне нового роста числа заболевших указывают на наступление «третьей волны» пандемии. Правительство приняло решение закрыть школы и детские сады в зонах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Число инфицированных с начала пандемии в Италии приближается к 3 миллионам человек, более 98 тысяч скончались от последствий COVID-19. За последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 17 тысяч человек, летальных исходов — на 343.

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