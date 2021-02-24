Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии

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В Германии наблюдается третья волна пандемии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

— Мы не можем скрывать тот факт, что сейчас имеем дело с третьей волной, — цитирует главу государства телеканал RTL.

Однако Меркель считает, что рабочая группа, возглавляемая руководителем ведомства федерального канцлера Хельге Брауном, должна продолжить работу над выработкой стратегии постепенной отмены действующих ограничительных мер.

По мнению канцлера, для экономики первостепенное значение играет открытие магазинов, затем ресторанов и только потом — отелей.

Ранее сообщалось, что в Германии начал стремительно распространяться британский штамм коронавирусной инфекции, что только осложняет борьбу с пандемией.

Напомним, власти Германии продлили карантинные меры в стране из-за коронавирусной инфекции до 7 марта. Согласно распоряжению канцлера ФРГ Ангелы Меркель с 1 марта в стране открываются парикмахерские, которые будут работать при условии соблюдения правил гигиены.

Отмечается, что один из местных парикмахеров продал первую запись на стрижку после десяти недель локдауна за 422 евро.

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