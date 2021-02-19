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Британский штамм коронавируса начал стремительно распространяться в Германии
Фото: Pixabay

Британский штамм коронавируса начал стремительно распространяться в Германии

Виктория Родимкина

В мире

В Германии начал стремительно распространяться британский штамм коронавирусной инфекции, что только осложняет борьбу с пандемией. Об этом рассказал во время пресс-конференции в Берлине глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

— Мы знаем, что штамм Б117 распространяется в Германии, его доля по сравнению с другими мутациями данного вируса стремительно растет, — сказал специалист.

По его словам, британский штамм коронавируса еще более заразен, чем обычный COVID-19, также он может быть еще более опасным. Германия должна быть готова к тому, что борьба с инфекцией осложнится в связи с этим, уточнил глава института.

Он подчеркнул, что санитарные меры и ограничения социальных контактов эффективно действуют против нового штамма. Лотар Вилер призвал придерживаться действующих ограничений по коронавирусу, передает РИА Новости.

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